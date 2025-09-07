Alcaraz vence Sinner e é bicampeão no US Open 2025

Alcaraz reassumiu a liderança do ranking da ATP após quase dois anos, ultrapassando Sinner. KENA BETANCUR / AFP

Carlos Alcaraz venceu Jannik Sinner na final do US Open 2025 por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 6/1 e 6/4, neste domingo (7), após 2h42min de partida. Com a vitória, o espanhol de 22 anos sagrou-se campeão do tradicional Aberto de Nova York pela segunda vez — ele já havia conquistado o título em 2022.

Além do seu sexto título Grand Slam, Alcaraz reassumiu a liderança do ranking da ATP após quase dois anos, ultrapassando Sinner. O espanhol agora soma 11.540 pontos, contra 10.780 do italiano, que buscava o bicampeonato consecutivo do US Open.

Essa rivalidade tem dominado o tênis nas últimas temporadas. Alcaraz agora lidera o confronto direto contra Sinner por 9 a 5. Ambos têm dividido os títulos de Grand Slam desde 2023, com apenas Novak Djokovic quebrando essa hegemonia no US Open de 2023.

O jogo

Partida durou 2h42min. MANDEL NGAN / AFP

Alcaraz dominou o primeiro set, vencendo por 6/2 em 37 minutos, com um jogo consistente que incomodou Sinner. No segundo set, Sinner reagiu e venceu por 6/3, mostrando mais intensidade apesar de um incômodo abdominal.