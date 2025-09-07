Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

Na terceira final consecutiva de Grand Slam entre os dois, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner neste domingo (7) e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira.

Alcaraz se vingou duplamente da derrota sofrida em julho na decisão em Wimbledon, ao derrotar Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, e retomando a liderança do ranking da ATP, que o italiano ocupava desde junho de 2024.

A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na final em Nova York fez com que a partida começasse com quase uma hora de atraso, com milhares de espectadores tentando acessar a quadra central.

Após longas esperas devido a controles adicionais de segurança, o público desfrutou a última grande batalha do ano entre Alcaraz e Sinner, desta vez com a vitória do espanhol.

Vencedor de Roland Garros em junho e derrotado em Wimbledon em julho, Alcaraz conquistou uma vitória que ampliou sua vantagem sobre Sinner na disputa por títulos do Grand Slam.

O espanhol de 22 anos conta agora com seis títulos, enquanto Sinner, de 24, conquistou quatro.

Assim como na final de Wimbledon, Sinner se recuperou de um início fraco empatando após perder o primeiro set para Alcaraz, mas desta vez o espanhol interrompeu seu avanço em uma final disputado sob uma cobertura com a chuva caindo em Nova York.

Sinner, que estava invicto em suas últimas 27 partidas em Grand Slams de quadra dura, fracassou em sua tentativa de se tornar o primeiro a reter o troféu desde que Roger Federer conquistou cinco títulos seguidos entre 2004 e 2008.

Do outro lado da rede, Alcaraz vivenciou um maravilhoso 'déjà vu'. Assim como na final de 2022, o espanhol levou para casa o prêmio duplo: o troféu do US Open e a posição de número um do ranking mundial.

- Presença de Trump -

O espanhol e o italiano, que ainda não perderam um único título de Grand Slam para seus rivais em 2024 e 2025, foram os primeiros a se enfrentar em três finais de 'majors' em uma única temporada.

A expectativa pela partida atraiu estrelas de outros esportes (Pep Guardiola e Sergio Pérez), da música (Bruce Springsteen) e do cinema (Ben Stiller).

Donald Trump, o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar Flushing Meadows desde 2000, também decidiu comparecer.

O republicano, que já havia assistido ao Super Bowl em fevereiro e à final da Copa do Mundo de Clubes em julho entre Chelsea e PSG, cumprimentou a torcida diversas vezes, gerando reações mistas. Ele também recebeu vaias e alguns aplausos ao ser exibido nos telões.

- Domínio de Alcaraz -

Com 48 minutos de atraso, Alcaraz e Sinner finalmente entraram em quadra para disputarem ambos seu segundo título do US Open e a vaga de número um do mundo.

Assim como fez na semifinal contra Novak Djokovic, o espanhol mostrou confiança ao optar por começar a partida na devolução e quebrar o saque de Sinner no game de abertura.

O espanhol tentou continuar intimidando com seu infinito leque de truques, como uma direita convertida em 'drop shot'.

Outro astro, o jogador de basquete Stephen Curry, segurava a cabeça nas arquibancadas ao ver a magia de Alcaraz, diante de um Sinner mais passivo e errático do que o normal.

O primeiro set foi vencido pelo espanhol em 38 minutos, mas o roteiro mudou abruptamente no segundo.

Uma quebra logo no início deu a Sinner a confiança necessária para se manter forte no fundo da quadra e limitar o número de erros que estava cometendo.

Alcaraz perdeu um set pela primeira vez em todo o torneio, mas sua resposta foi imediata e contundente.

Na terceira parcial, ele retomou o controle e quase venceu o primeiro set por 6-0 na história desta rivalidade, que chegou a 15 duelos, com 10 vitórias do espanhol.

Contra as cordas, Sinner se recuperou no início do quarto set, mas Alcaraz continuou pressionando até encontrar a quebra necessária no quinto game.

Perdendo por 5 a 4, Sinner salvou dois championship points, mas se rendeu a Alcaraz no terceiro, e o parabenizou com um sorriso na rede.

A vitória confirma a superioridade atual de Alcaraz, com sete vitórias nas últimas oito partidas, e representa um final decepcionante para Sinner que vinha fazendo uma temporada extraordinária, na qual chegou a quatro finais de Grand Slam.