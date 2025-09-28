Alcaraz vence a 65ª no ano e vai às semifinais em Tóquio

Alcaraz tem apenas seis derrotas no ano. PHILIP FONG / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz segue em ótima fase no circuito mundial de tênis. Neste domingo (28), ele dominou o estadunidense Brandon Nakashima, marcando 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4, e garantiu sua 65ª vitória na temporada, igualando a marca que já havia obtido em 2023.

Número 1 do mundo desde a conquista do US Open, o tenista de 22 anos já soma sete títulos no ano.

— É ótimo passar, jogar mais uma semifinal. É especial porque é a primeira vez que jogo aqui no Japão e aqui em Tóquio, então chegar às semifinais na minha primeira participação é algo grandioso — comemorou.

Com a vitória deste domingo, ele garantiu presença nas semifinais do ATP 500 de Tóquio, no Japão, onde vai encarar o norueguês Casper Ruud, cabeça de chave 4, que venceu o australiano Aleksandar Vukic por 6/3 e 6/2. Esta será a sexta partida entre eles e até o momento Alcaraz venceu quatro contra uma.

A outra semifinal será disputada entre dois estadunidenses, Taylor Fritz e Jenson Brooksby.

Campeão em 2022, Fritz derrotou o compatriota Sebastian Korda em três sets, parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3 e com este resultado passará a ser o número 4 do mundo, superando o sérvio Novak Djokovic.