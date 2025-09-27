Alcaraz supera lesão no tornozelo e avança às quartas no Japão; Sinner leva susto na China

Carlos Alcaraz afastou qualquer preocupação após sofrer uma torção no pé esquerdo em sua estreia do ATP 500 do Japão, em Tóquio, e avançou às quartas de final com uma vitória consistente, por 2 sets a 0, neste sábado, sobre o belga Zizou Bergs, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19 de partida.

O número 1 do mundo chegou a desistir do treino desta sexta-feira, antes do compromisso pelas oitavas de final, para se recuperar das dores no tornozelo. Ele sofreu a lesão na primeira rodada, na vitória sobre o argentino Sebastian Baez, quando chegou a cair na quadra dura no torneio asiático e preocupar os torcedores.

"Foi um dia e meio difícil, mas muito importante. Eu precisei me recuperar o máximo possível. Pude jogar normalmente, o que é ótimo. Às vezes, fiquei preocupado com alguns movimentos, quando sentia o tornozelo, mas, no geral, joguei um ótimo tênis, uma ótima partida", analisou o espanhol, após ser questionado sobre a lesão.

Ainda com movimentos limitados pela proteção no pé esquerdo e preocupado com suas condições físicas, Alcaraz teve seu serviço quebrado no terceiro game, mas se recuperou e emendou quatro games seguidos, abrindo o caminho para fechar o set em 6/4. Na segunda parcial, com mais liberdade para se movimentar, o espanhol fez valer seu saque potente e precisão na rede para dominar o set e fechar a partida em 6/3.

Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o americano Brandon Nakashima, 33º do ranking, em partida prevista para as 5h15 (horário de Brasília) deste domingo, e, caso vença, igualará sua melhor marca no circuito da ATP, de 2023, alcançando 65 vitórias, na busca pelo oitavo título da temporada.

Mais cedo, também em Tóquio, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo, bateu o americano Ethan Quinn sem dificuldades, por 6/4 e 6/2. Ele tentará repetir o desempenho no ano passado e chegar às semifinais no duelo com o americano Jenson Brooksby.

SINNER PRESSIONADO

Em busca de retomar a liderança do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner levou um susto do francês Terence Atmane, 68º do mundo, mas se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Pequim com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 6/0, em 2h22 de partida na quadra dura chinesa.

Sinner, que havia atropelado o francês em Cincinnati, desta vez não encontrou a mesma facilidade e precisou suar para vencer um equilibrado primeiro set (6/4). Na segunda parcial, Atmane quebrou o saque do número 2 do mundo três vezes e igualou a partida ao fechar em 7/5 - foi apenas o sexto set perdido pelo italiano na temporada. Sinner voltou mais agressivo para o set decisivo, quebrou a resistência do francês, que sofreu com uma cãibra, e impôs um "pneu" ao adversário.

"Ele (Atmane) é canhoto, algo incomum no circuito, e seu estilo de jogo é bastante único. É um ótimo jogador e melhorou muito desde Cincinnati", disse Sinner. "Foi uma segunda rodada difícil e desafiadora, talvez a concentração tenha diminuído em alguns momentos, mas estou feliz por ter avançado", afirmou o italiano, que enfrentará o número 57 do mundo, Fabian Marozsan, nas quartas de final.