Alcaraz prevê Sinner 'mais forte' após perda do 1º lugar e quer estar em 'prateleira' de lendas

Vivendo a melhor fase da carreira, em busca do recorde de vitórias em uma temporada e também podendo confirmar a liderança do ranking até o fim do ano, Carlos Alcaraz deu uma entrevista sincera e bastante humilde nesta quarta-feira antes de estrear no Torneio de Tóquio, a nível ATP 500. O espanhol elogiou o rival Jannik Sinner, prevendo que o italiano virá ainda mais forte ao ser desbancado por ele do trono do ranking e ainda disse ser cedo para falar em "ser o maior' de todos os tempos.

São 62 vitórias em 2025 e sete títulos conquistados, entre eles os Grand Slams de Roland Garros e US Open. Ganhar quatro jogos em Tóquio significará ultrapassar os 65 triunfos de 2023. Mesmo sem Sinner (batido na decisão do US Open) como concorrente no Japão - vai jogar em Pequim - a rivalidade não fica de lado.

"Eu sei que ele vai mudar em relação à última partida. É a mesma coisa que eu fiz quando perdi para ele algumas vezes. Tentei ser um jogador melhor"l, afirmou Alcaraz, que tem 10 a 5 de vantagem no duelo com o agora segundo do mundo.

"Da próxima vez, vou enfrentá-lo, então espero que ele faça o mesmo, mude algumas coisas só para estar pronto, e eu tenho que estar focado e preparado para as mudanças. Vou tentar superar essas mudanças e estar pronto para essa rivalidade", disse. "Acho que está melhorando para mim e para o tênis. Veremos no futuro quantas vezes jogarei contra ele e em que circunstâncias jogaremos. Mas acho que agora está indo muito bem."

O número 1 do mundo já vem sendo avaliado com um dos grandes do planeta, mas o assunto sobre se tornar o maior de todos os tempos deixa Alcaraz incomodado. "É algo que não está na minha mente agora", minimizou.