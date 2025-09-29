Alcaraz e Fritz vão decidir o ATP 500 de Tóquio

Alcaraz disputará a 10ª final do ano. PHILIP FONG / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz está na decisão do ATP 500 de Tóquio, no Japão. Nesta segunda-feira (29), ele venceu sua 66ª partida em 72 atuações na temporada e chegou a impressionantes 91,6% de aproveitamento.

Na semifinal na capital japonesa, Alcaraz derrotou o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em duas horas e oito minutos. e agora vai em busca de seu oitavo título na temporada.

O resultado ainda fez o tenista de 22 anos igualar um feito de outro espanhol, Rafael Nadal, que em 2017 disputou 10 finais em uma mesma temporada.

— Seguir seus passos e alcançar 10 finais em uma temporada é algo grande. Tomara que não acabe aqui, ainda faltam torneios e espero chegar às finais também. Estou realmente feliz com o meu nível — comentou Alcaraz.

Líder do ranking mundial desde a conquista do US Open, o espanhol vai encarar o estadunidense Taylor Fritz, que na outra semifinal eliminou seu compatriota Jenson Brooksby por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).