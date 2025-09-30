Alcaraz é campeão em Tóquio e se torna o segundo mais jovem a vencer 24 torneios no circuito

Alcaraz foi campeão do ATP 500 de Tóquio. PHILIP FONG / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou nesta terça-feira (30) o ATP 500 de Tóquio, no Japão. Na decisão, o líder do ranking mundial derrotou o estadunidense Taylor Fritz com um duplo 6/4 e chegou ao seu oitavo título na temporada.

Diante de Fritz, Alcaraz venceu sua 67ª partida em 73 atuações na temporada, chegando a impressionantes 91,7% de aproveitamento.

Aos 22 anos e 140 dias, Alcaraz passou a ser o segundo jogador mais jovem a conquistar 24 títulos na carreira no nível ATP, desde a temporada inaugural do circuito em 1990. O recordista é seu compatriota Rafael Nadal, que atingiu a marca com 21 anos e 321 dias.

— É a minha melhor temporada. Oito títulos, 10 finais. Isso mostra o quanto trabalhei duro para poder vivenciar esses momentos. Não comecei o ano tão bem, com dificuldades emocionais. Como me recuperei, estou muito orgulhoso de mim e de todas as pessoas ao meu redor — comentou o campeão.

O jogo

A partida que definiu o campeão em Tóquio começou equilibrada, mas uma quebra de saque no nono game foi suficiente para o espanhol levar o primeiro set em 6/4, com 15 bolas vencedoras (winners) contra 11 de Fritz.

O segundo set pareceu ser fácil, já que Alcaraz chegou a liderar em 5 a 1, após conseguir duas quebras de serviço. Mas Fritz devolveu um break em 3-5 e conseguiu exigir um pouco mais do número 1 do mundo, que fechou em novo 6 a 4.