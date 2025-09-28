Alcaraz derrota Nakashima em Tóquio e iguala seu recorde pessoal de vitórias em uma temporada

Depois de sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo ainda na primeira rodada do ATP 500 de Tóquio, o que colocou sua participação em risco no torneio, Carlos Alcaraz se mostrou plenamente recuperado. O tenista número 1 do mundo derrotou o americano Brandon Nakashima por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, na madrugada deste domingo, no Ariake Coliseum, e avançou às semifinais.

O resultado também levou o espanhol de 22 anos ao 65º triunfo na atual temporada, igualando sua melhor marca, alcançada em 2023. Agora, ele enfrentará o norueguês Casper Ruud, 12º do mundo e quarto cabeça de chave no Japão, nesta segunda-feira, em busca do recorde pessoal.

"Provavelmente (este é o melhor período da minha carreira). Tento estabelecer metas antes das partidas e dos torneios, e isso me ajuda muito a jogar um ótimo tênis e manter o foco", disse Alcaraz após o triunfo. "Estou me sentindo ótimo em quadra e chegando ao final da temporada com muita confiança."

Livre das dores no tornozelo esquerdo, Alcaraz não encontrou dificuldades para superar Brandon Nakashima. Com um saque impressionante e 25 winners, o líder do ranking foi agressivo e dominante, fechando o primeiro set em 6/2, sem dar chance ao oponente. Na segunda parcial, o espanhol deixou escapar três match points na devolução, mas, no game seguinte, confirmou a vitória em 6/4 com quatro winners seguidos.

"É ótimo passar e jogar mais uma semifinal", disse Alcaraz após dominar Nakashima. "É especial porque é a primeira vez que jogo aqui no Japão e aqui em Tóquio, então chegar às semifinais na minha primeira participação é algo grandioso", acrescentou.