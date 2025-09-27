Alcaraz confirma favoritismo e está nas quartas de final do ATP 500 de Tóquio

Líder do ranking mundial da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz está classificado para as quartas de final do ATP 500 de Tóquio, no Japão.
Neste sábado (27), ele derrotou o belga Zizou Bergs, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19min de partida e segue na busca de seu oitavo título na temporada.
Alcaraz havia estreado com fácil vitória diante do argentino Sebastián Báez, mas sentido dores no tornozelo.
— Foi um dia e meio difícil, mas muito importante. Eu precisei me recuperar o máximo possível. Pude jogar normalmente, o que é ótimo. Às vezes, fiquei preocupado com alguns movimentos, quando sentia o tornozelo, mas, no geral, joguei um ótimo tênis, uma ótima partida — afirmou após o jogo deste sábado.
Seu próximo adversário será o estadunidense Brandon Nakashima, 33º do mundo, que passou pelo húngaro Márton Fucsovics por 7/5 e 6/3. Este será o segundo confronto entre eles. No anterior, em 2021, no Next Gen, o espanhol venceu por 3 a 0.
Confira os resultados das oitavas de final em Tóquio
- Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 0 Zizou Bergs (BEL) - 6/4 e 6/3
- Brandon Nakashima (EUA) 2 x 0 Márton Fucsovics (HUN) - 7/5 e 6/3
- Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Matteo Berrettini (ITA) 7/6 (7/4) e 6/2
- Aleksandar Vukic (AUS) 2 x 0 Daniel Altmaier (ALE) - 6/4 e 6/2
- Jenson Brooksby (EUA) 2 x 0 Luciano Darderi (ITA) - 7/6 (9/7) e 6/1
- Holger Rune (DIN) 2 x 0 Ethan Quinn (EUA) - 6/4 e 6/2
- Sebastian Korda (EUA) 2 x 0 Sho Shimabukuro (JAP) - 6/1 e 6/4
- Taylor Fritz (EUA) 2 x 0 Nuno Borges (POR) - 7/5 e 7/6 (7/4)