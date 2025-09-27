Alcaraz confirma favoritismo e está nas quartas de final do ATP 500 de Tóquio

Alcaraz já venceu sete torneios no ano. YUICHI YAMAZAKI / AFP

Líder do ranking mundial da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz está classificado para as quartas de final do ATP 500 de Tóquio, no Japão.

Neste sábado (27), ele derrotou o belga Zizou Bergs, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19min de partida e segue na busca de seu oitavo título na temporada.

Alcaraz havia estreado com fácil vitória diante do argentino Sebastián Báez, mas sentido dores no tornozelo.

— Foi um dia e meio difícil, mas muito importante. Eu precisei me recuperar o máximo possível. Pude jogar normalmente, o que é ótimo. Às vezes, fiquei preocupado com alguns movimentos, quando sentia o tornozelo, mas, no geral, joguei um ótimo tênis, uma ótima partida — afirmou após o jogo deste sábado.

Seu próximo adversário será o estadunidense Brandon Nakashima, 33º do mundo, que passou pelo húngaro Márton Fucsovics por 7/5 e 6/3. Este será o segundo confronto entre eles. No anterior, em 2021, no Next Gen, o espanhol venceu por 3 a 0.

Confira os resultados das oitavas de final em Tóquio