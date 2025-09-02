Alcaraz bate Lehecka, continua sem perder sets no US Open e chega à 9ª semifinal de Grand Slam

Carlos Alcaraz deu mais um passo em sua brilhante temporada no tênis ao alcançar a semifinal do Us Open pela terceira vez na carreira - foi campeão em 2022. Número 2 do mundo, o espanhol de somente 22 anos aplicou 6/4, 6/2 e 6/4 no checo Jiri Lehecka para se colocar entre os quatro melhores sem nenhum set perdido. Na carreira, são nove semifinais de Grand Slam.

Nesta terça-feira, Alcaraz mais uma vez demonstrou que seu serviço é o diferencial na competição de Nova York. Sem permitir quebras ao checo - só perdeu um saque em todo o torneio - mostrou força na hora que teve os break points e fechou o jogo sem somente 1h58.

São impressionantes 59 vitórias no ano, cinco finais seguidas e 35 triunfos nas últimas m36 aparições. A única derrota foi diante do italiano Jannik Sinner, com quem disputa jogo a jogo a liderança do ranking, na decisão de Wimbledon.

Foi uma revanche para Alcaraz, derrotado por Lehecka em Doha, no começo do ano - são apenas seis derrotas em toda a temporada do número 2 do mundo. E uma aula de tênis, concluindo um rali de 21 trocas de bolas com voleio na rede, além de pontuar 38 vezes em 45 saques.

O rival da semifinal sai do duelo noturno entre o local Taylor Fritz (4º favorito), diante do experiente sérvio Novak Djokovic (7º). Independentemente do adversário, o espanhol entrará em quadra como favorito e ainda mais perto de superar sua melhor temporada. Foram 65 vitórias em 2023 e seis títulos.

Após o jogo, ainda em quadra, o feliz e entusiasmado Alcaraz revelou um adversário a mais que tem enfrentado no complexo de Flushing Meadows, em Nova York: a possibilidade de voltar à liderança do ranking, posto no qual não figura desde 2023.