Alcaraz bate Djokovic e vai à final do US Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu de forma inapelável o sérvio Novak Djokovic (N.7) nesta sexta-feira (5) e se classificou para a final do US Open.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/4) e 6-2, em duas horas e 23 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

No próximo domingo, o espanhol de 22 anos buscará seu segundo título em Nova York contra o vencedor da outra semifinal, entre o canadense Felix Auger-Aliassime (N.27) e o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão.

"É uma sensação ótima estar na final do US Open novamente, é incrível", disse o Alcaraz após a vitória.

"Hoje não foi meu melhor dia no torneio, mas mantive um bom nível do primeiro ao último ponto", reconheceu.

Djokovic lutou no início da partida e chegou a abrir 3-0 no segundo set, mas acabou cedendo a parcial no tie break.

Com dois sets de desvantagem, a virada era praticamente impossível contra um adversário 16 anos mais jovem e que vive grande momento na temporada.

'Nole' parabenizou Alcaraz com um abraço na rede após sua quarta derrota em semifinal de Grand Slam este ano.

Caso Sinner avance para a final, o italiano e Alcaraz serão a primeira dupla a se enfrentar em três finais de Grand Slam em uma mesma temporada na Era Aberta (desde 1968).

O retrospecto até agora é de uma vitória para o espanhol, em Roland Garros, e uma para o italiano, em Wimbledon.

Alcaraz também pode recuperar a liderança do ranking da ATP se levantar seu sexto troféu de Grand Slam no domingo, em uma final que terá a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.