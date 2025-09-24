Alcaraz acredita que Sinner será mais forte após derrota na final do US Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, afirmou, nesta quarta-feira (24), que o italiano Jannik Sinner, a quem derrotou na final do US Open, será mais forte a partir de agora, como aconteceu com ele próprio após várias derrotas.

"Sei que alguma coisa vai mudar desde o último jogo. É o mesmo que eu fiz quando perdi para ele algumas vezes. Tenho que estar preparado para essa mudança", declarou Alcaraz em Tóquio.

Depois do US Open, o espanhol reaparece no circuito nesta semana na capital japonesa, enquanto Sinner fará o mesmo em Pequim, antes de se reencontrarem no Masters 1000 de Xangai, de 1º a 12 de outubro.

Os dois já se enfrentaram em 15 ocasiões, com dez vitórias do espanhol, sete delas nos últimos oito jogos.

Nesta temporada, ambos fizeram as três últimas finais de Grand Slam, com vitórias de Alcaraz em Roland Garros e US Open, e de Sinner em Wimbledon. Os dois dividiram os últimos oito títulos de Grand Slam.

Perguntado sobre sua rivalidade com Sinner, o espanhol de 22 anos admitiu que "está aumentando, o que é ótimo para o tênis".

Alcaraz admitiu que 2025 está sendo "a melhor temporada" de sua carreira. "Eu mesmo me dei conta de que cresci muito como jogador na quadra".

Sinner, por sua vez, admitiu "ter refletido muito" sobre como jogar contra Alcaraz e que, por isso, mudou "muitas pequenas coisas" em seu jogo, por exemplo, "o número de erros não forçados que, por enquanto, é um pouco mais elevado" que o de seu rival.

Após a derrota em Nova York, Sinner, de 24 anos, admitiu que seu jogo era "muito previsível" e que, contra Alcaraz, é preciso "sair da zona de conforto".