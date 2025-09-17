Ajax x Inter de Milão pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Ajax x Inter de Milão: tudo sobre o jogo da primeira rodada da Champions League. Arte GZH

Ajax e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda.

Escalações para Ajax x Inter de Milão

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaassen, Taylor e Regeer; Berghuis, Weghorst e Godts. Técnico: Johnny Heitinga.

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Onde assistir a Ajax x Inter de Milão

A HBO Max anuncia a transmissão.

Tempo real de Ajax x Inter de Milão