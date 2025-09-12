Ainda sem convencer, City e United fazem dérbi pela 4ª rodada do Inglês

Distantes do líder Liverpool depois de apenas três partidas, Manchester City (13º) e Manchester United (9º) disputam no domingo um dérbi de times que precisam muito vencer, 'antecipado' para a quarta rodada da Premier League, que acontece após a Data Fifa e o fechamento do mercado de transferências.

Os principais clubes ingleses reforçaram seus elencos pouco antes das partidas das seleções.

Os dois gastaram mais do que nunca, totalizando EUR 3,4 bilhões (cerca de R$ 21,3 bilhões), segundo a Deloitte, um valor que supera o total das outras quatro principais ligas europeias (França, Itália, Espanha e Alemanha).

Sempre disposto a gastar em uma reconstrução que parece nunca acontecer, o United contratou o esloveno Benjamin Sesko, o brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo como um novo trio ofensivo.

Privado de competições europeias, seu início foi desastroso, eliminado da Copa da Liga na segunda rodada pelo Grimsby Town, da quarta divisão, (12 a 11 nos pênaltis após um empate em 2 a 2).

Na Premier League, o time acumula uma derrota, um empate e uma vitória (esta nos últimos instantes, aos 90'+7 minutos e de pênalti) contra o Burnley (3 a 2).

O técnico, o português Ruben Amorim, que chegou a Old Trafford há nove meses, ainda não encontrou a solução.

- A hora de Donnarumma -

O clube confirmou nesta sexta-feira o empréstimo por um ano do goleiro camaronês André Onana, que está em conflito com Amorim, ao Trabzonspor, da Turquia.

Quem tem mais crédito é seu vizinho Pep Guardiola, cujo time, o Manchester City, também está com dificuldades para decolar, com uma vitória e duas derrotas, o que o deixa a seis pontos do Liverpool.

Destronado na temporada passada pelos 'Reds' após conquistar quatro títulos consecutivos, o City continua longe de ser aquela máquina vitoriosa construída pelo técnico espanhol.

Sua mais recente contratação para esta temporada é o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que chegou do Paris Saint-Germain após ser dispensado pelo técnico Luis Enrique com a responsabilidade de substituir o brasileiro Ederson, titular absoluto nessa era de ouro, que se transferiu para o Fenerbahçe.

"Quero deixar minha marca na história do clube e me tornar um símbolo para a cidade e para o clube", disse o gigante italiano na quinta-feira.

Também no sábado, o Arsenal (3º) abre a rodada recebendo o Nottingham Forest (10º), que anunciou na terça-feira a saída do técnico português Nuno Espírito Santo e a contratação do australiano Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham.

Quem encerra a jornada é o Chelsea (2º), campeão da Copa do Mundo de Clubes em julho e que está a dois pontos do Liverpool. Os 'Blues' vão enfrentar o Brentford (15º) fora de casa.

No domingo, é a vez do Liverpool visitar o Burnley (14º).

--- Programação da 4ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sábado:

(08h30) Arsenal - Nottingham

(11h00) AFC Bournemouth - Brighton

Newcastle - Wolverhampton

Crystal Palace - Sunderland

Everton - Aston Villa

Fulham - Leeds

(13h30) West Ham - Tottenham

(16h00) Brentford - Chelsea

- Domingo:

(10h00) Burnley - Liverpool

(12h30) Manchester City - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 9 3 3 0 0 8 4 4

2. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6

3. Arsenal 6 3 2 0 1 6 1 5

4. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4

5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2

. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2

7. AFC Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Crystal Palace 5 3 1 2 0 4 1 3

9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Nottingham 4 3 1 1 1 4 5 -1

11. Brighton 4 3 1 1 1 3 4 -1

12. Leeds 4 3 1 1 1 1 5 -4

13. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1

14. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2

15. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2

16. West Ham 3 3 1 0 2 4 8 -4

17. Newcastle 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2

19. Aston Villa 1 3 0 1 2 0 4 -4

20. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6