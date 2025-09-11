Agora no City, Donnarumma se diz pronto para estrear na "melhor liga do mundo"

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que recentemente chegou ao Manchester City vindo do Paris Saint-Germain, disse nesta quinta-feira (11) que está pronto para provar seu valor na "melhor liga do mundo".

O goleiro de 26 anos, que conquistou a Liga dos Campeões e o quarto título francês pelo PSG no final de maio, chegou ao City no final da janela de transferências em uma negociação estimada em cerca de US$ 41 milhões (aproximadamente R$ 220,8 milhões pela cotação atual).

O técnico do PSG, Luis Enrique, informou que não contava mais com ele e designou a vaga de titular para Lucas Chevalier, recém-contratado junto ao Lille.

O capitão da seleção italiana, campeão da Eurocopa de 2021, se prepara para sua grande estreia no domingo, no clássico de Manchester contra o United, no Etihad Stadium.

"É um novo capítulo na minha vida e carreira. Jogar na Premier League pelo Manchester City é uma grande emoção e estou pronto para encarar este desafio", disse Donnarumma à mídia do clube.

"Sempre sonhei em jogar na Premier League porque é a melhor liga do mundo. Para um jogador, acho que ter sucesso na Premier League é o ápice da carreira, então estou muito feliz por estar aqui", continuou.

Sua chegada foi facilitada pela saída do brasileiro Ederson, titular nos últimos anos, que foi transferido para o turco Fenerbahçe pouco antes do fechamento da janela de transferências.

"Estou pronto para jogar por este clube, que fez de tudo para me contratar, e espero poder retribuir essa confiança", acrescentou.

Tendo desembarcado em Manchester nesta semana após jogar pela Itália nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, Donnarumma quase não teve tempo para se adaptar.

"É um clube que sempre me fascinou", afirmou. "Sempre acompanhei o City com entusiasmo. Vejo tudo ao meu redor, como o centro de treinamento e o estádio, e acho fantástico".

"Estou totalmente focado no meu novo desafio aqui. Quero deixar minha marca na história do clube e me tornar um símbolo para a cidade e para o clube", concluiu.