Agassi elogia confiança de João Fonseca: 'Acredita que pode melhorar sempre e eu adoro isso'

Estreante na Laver Cup, João Fonseca tem a oportunidade de ser comandado por Andre Agassi, lenda do tênis, que é o capitão do Time Mundo. O ex-número um do mundo e dono de oito títulos de Grand Slams afirmou que o brasileiro de 19 anos apresenta uma característica rara.

"É confiante. É como se houvesse uma segurança que ele tem dentro de si que é um verdadeiro trunfo em uma quadra de tênis. Ele não busca validação de ninguém, acredita que pode melhorar sempre e eu adoro isso. É uma combinação difícil", afirmou Agassi à ESPN.

Primeiro brasileiro a participar da Laver Cup, competição idealizada por Roger Federer, Fonseca se tornou também o atleta mais jovem a conquistar um ponto para o Time Mundo, ao vencer o italiano Flavio Cobolli, do Time Europa, por 2 a 0 (6/4 e 6/3) em São Francisco, nos Estados Unidos.

Contra o italiano, o brasileiro protagonizou um lance que divertiu seu time e seu capitão. No primeiro set, quando tinha 5 a 4, e três chances para fechar a primeira parcial, o brasileiro foi agressivo e tentou um Winner de devolução, mas errou feio e quase acertou Agassi, que estava no banco ao lado da quadra, arrancando risos de todos.