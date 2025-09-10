Agafuc garante vaga nas semifinais do Brasileiro de Futebol de Cegos

Nonato (D) é o artilheiro do campeonato. Taba Benedicto / Divulgação/CBDV

Maior vencedora da história do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, a Agafuc está classificada para as semifinais da 14ª edição do torneio, que está sendo disputada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Única com 100% de aproveitamento no torneio, a equipe de Canoas venceu o Instituto Nova Visão (INV), de São Paulo, nesta quarta-feira (10), por 3 a 1.

O time treinado por Rafael Astrada saiu em desvantagem, após gol marcado pelo argentino Ezequiel Fernandes. Mas a virada veio ainda no primeiro tempo, com Ricardinho e Nonato, artilheiro da competição.

No segundo tempo, em bela arrancada do campo defensivo, Nonato marcou seu oitavo gol no torneio e decretou a vitória da equipe gaúcha, que luta por seu oitavo título brasileiro, o terceiro de forma consecutiva.

As semifinais serão disputadas na quinta-feira (11). A Agafuc vai encarar quem passar entre Associação Mato-Grossense dos Cegos (AMC) e Associação D'Eficiência Superando Limites (Adesul), do Ceará. O jogo está marcado para esta quarta às 15hh30min.