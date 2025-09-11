Agafuc, de Canoas, e Corinthians disputam o título do Brasileiro de Futebol de Cegos

A Agafuc, de Canoas, está classificada para a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. Com 100% de aproveitamento, o time gaúcho enfrentará o Corinthians. A partida está marcada para a sexta (12) às 10h, com transmissão ao vivo no Sportv 2.
Nas semifinais disputadas nesta quinta-feira (11), o time gaúcho venceu a Associação Mato-Grossense dos Cegos (AMC) por 4 a 0. Artilheiro do campeonato, com 11 gols, Nonato marcou três. Gabriel Penedo fez o outro gol da equipe comandada por Rafael Astrada, que busca seu oitavo título brasileiro, o terceiro de forma consecutiva.
— Cada jogo nesse mata-mata era uma final e, hoje, conseguimos dar mais um passo. Mas a gente sabe que amanhã, para podermos conquistar o título, será mais uma guerra — disse Nonato.
Um gol do colombiano Jhon González garantiu a classificação do Corinthians para a final. O time paulista venceu a Associação Paraibana de Cegos (Apace) por 1 a 0 e vai em busca de uma inédita conquista.
Esta será a terceira final entre os dois times. Em 2024, a Agafuc levou a melhor e faturou seu sétimo título brasileiro. Na atual temporada, os paulistas venceram a decisão do Torneio Regional Sul-Sudeste.