Acompanhe os jogos do segundo dia da Brazuca League

A Brazuca League segue nesta quarta-feira (24), com a participação de oito times. A competição inédita está sendo realizada no CT Soledade, em Porto Alegre.
Confira, abaixo, todos os jogos do segundo dia. Haverá transmissão no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.
Jogos desta quarta-feira
3ª rodada
- 19h: Escuderos x Os Cria
- 19h50min: Canários x Lendários
- 20h40min: Lobos x Raros
- 21h30min: Soberanos x Bruxos
Repescagem
- 22h20min: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B
- 23h10min: 2º do Grupo B x 3º do Grupo A