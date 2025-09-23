Acompanhe os jogos do primeiro dia da Brazuca League, torneio que começa hoje em Porto Alegre

A Brazuca League se inicia nesta terça-feira (23), com a participação de oito times. A competição inédita será realizada no CT Soledade, em Porto Alegre.
Confira, abaixo, todos os jogos do primeiro dia. Haverá transmissão no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.
Jogos desta terça-feira
1ª rodada
- 19h: Escuderos x Canários
- 19h50min: Lendários x Os Cria
- 20h40min: Lobos x Soberanos
- 21h30min: Bruxos x Raros
2ª rodada
- 22h20min: Escuderos x Lendários
- 23h10min: Canários x Os Cria
- 00h: Lobos x Bruxos
- 00h50min: Soberanos x Raros