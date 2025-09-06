Acompanhe ao vivo o "Central do Torcedor" direto da Expointer 

Com a dupla Gre-Nal sem jogos por conta da data Fifa, a "Central do Torcedor" conversará com gremistas e colorados para projetar a sequência dos times no Brasileirão. O programa será realizado direto da Expointer, em Esteio.
Transmitida no site, no app e no canal de GZH no YouTube, a atração contará com a apresentação de Luciano Périco.
"Central do Torcedor"
- O quê? Live "Central do Torcedor" em GZH.
- Quando? Sábado (6), a partir das 14h.
- Como assistir a live? No site, no app e no canal de GZH no YouTube.