Abel retorna aos treinos após viagem a Portugal e prepara Palmeiras para duelo com Inter

O retorno de Abel Ferreira aos treinos do Palmeiras encerrou um período que gerou debates e até críticas por parte da torcida. Durante a Data Fifa, o treinador viajou a Portugal com autorização da diretoria, sem detalhar publicamente os motivos. Informações de bastidores apontam que a ida pode estar relacionada à matrícula de uma das filhas em uma faculdade, mas nem o técnico nem o clube confirmaram a versão.

O episódio, embora comum em momentos de paralisação, trouxe repercussão pela postura recorrente de Abel em reclamar da falta de tempo para treinar a equipe. Parte da torcida considerou incoerente a escolha de se ausentar, mesmo deixando a comissão técnica à frente dos trabalhos. Nas redes sociais, o assunto ganhou contornos de ironia com piadas e memes - alguns internautas chegaram a colocar o português em cenários praianos, sugerindo férias.

Agora, com a agenda retomada, Abel já está em São Paulo e comanda as atividades visando o confronto com o Internacional, no sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos após o clássico com o Corinthians, que terminou empatado por 1 a 1, o técnico não poderá ficar no banco, mas acompanha de perto a preparação.

A expectativa é contar com o grupo completo até o fim da semana. Os retornos dos convocados são prioridade para ajustar a escalação. Entre os ausentes estão peças importantes como Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Ramón Sosa e Flaco López. A logística e o desgaste pós-seleção são fatores que Abel e sua comissão precisam gerenciar para manter o padrão competitivo da equipe.

A convocação de Andreas Pereira, em especial, chamou atenção. Requisitado por Ancelotti para defender a seleção brasileira contra a Bolívia após a lesão de Kaio Jorge, o meio-campista sequer estreou pelo Palmeiras antes de viajar.