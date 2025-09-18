A história do clássico da cidade dos Beatles; assista ao podcast

Liverppol e Everton vivem momentos distintos. Paul ELLIS / AFP

Liverpool e Everton se enfrentam neste sábado (20), pela Premier League. O novo episódio do Deu Liga fala sobre a história do clássico e analisa o momento dos dois times de Liverpool, a cidade dos Beatles.

Atual campeão inglês, o Liverpool está em ascensão, com alto investimento na contratação de jogadores.

O Everton tenta se reconstruir sob o comando de novo dono. O Grupo Friedkin, o mesmo à frente da Roma, na Itália, assumiu o clube em dezembro de 2024.

Assista ao Deu Liga

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.