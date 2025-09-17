A família Verón e a linhagem de ídolos que atravessa gerações no Estudiantes; assista ao podcast

A família Verón é um dos símbolos mais marcantes da história do Estudiantes de La Plata, carregando no sobrenome uma linhagem de ídolos que atravessa gerações.

Juan Ramón Verón, o lendário "La Bruja", brilhou na década de 1960 e foi peça-chave na era dourada do clube, que conquistou a Copa Libertadores três vezes seguidas.

Anos depois, seu filho Juan Sebastián Verón, "La Brujita", deu continuidade ao legado, sendo protagonista na reconquista continental em 2009, já como capitão e líder técnico.

Juan Sebastián Verón é o atual presidente do clube. JUAN MABROMATA / AFP

Essa herança familiar transformou os Verón em um verdadeiro sinônimo do Estudiantes, simbolizando tradição, identidade e a mística do clube platense.

O Estudiantes é o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores.

