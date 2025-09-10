10 promessas que podem despontar na Champions League

Mastantuono é um dos destaques do Real Madrid. Real Madrid / Reprodução / X

A Champions League é o maior torneio de clubes do mundo e a principal chance de craques fazerem história. Na edição 2025/2026, que começa no dia 16 de setembro, jovens promessas do futebol terão oportunidades de despontar por seus clubes, a fim de iniciar seus legados como jogadores.

Em algumas equipes, esses jovens precisarão conquistar espaço para brilhar. Em outros casos, esses jogadores terão responsabilidades maiores para elevar o patamar dos seus times. Zero Hora elencou 10 promessas que podem despontar nesta edição da Champions League:

Estêvão - Chelsea

O atacante brasileiro gera grandes expectativas do torcedor do Chelsea, que está de volta à competição. Nos primeiros jogos da temporada, Estêvão foi titular, visto que Cole Palmer está lesionado e ainda não há previsão de retorno.

Mesmo com a presença da grande estrela do time, o brasileiro deve seguir tendo espaço na equipe de Enzo Maresca. Um ponteiro pelo lado direito que pode atuar centralizado como armador, pois tem habilidade, velocidade e boa finalização.

Claudio Echeverri - Leverkusen

Contratado pelo Manchester City, Echeverri terá uma temporada de adaptação no futebol alemão. Emprestado para o Bayer Leverkusen, o argentino terá papel importante, já que boa parte do elenco que foi campeão nacional há duas temporadas se desfez.

É a chance de Echeverri mostrar seu talento em um grande clube e que disputa a principal competição do mundo. Um bom desempenho o ajudará a conquistar espaço no elenco do City na próxima temporada.

Geovany Quenda - Sporting

Quenda foi eleito o melhor jogador jovem da liga portuguesa. Sporting / Reprodução / X

A joia do futebol português deve fazer sua última temporada pelo Sporting antes de ser contratado por um dos gigantes do continente. Quenda terá um papel ainda mais importante com a saída de Gyokeres para o Arsenal.

O jogador de 18 anos atua pelo lado direito do campo, sendo responsável por jogadas individuais, velocidade e criação de grandes chances de gol.

Julien Duranville - Borussia Dortmund

Mais um jovem ponteiro pelo lado direito que une velocidade e habilidade. Duranville deve ser bastante utilizado pelo Borussia Dortmund na temporada.

Uma lesão no ombro durante o Mundial de Clubes o tirou do início dos jogos, mas seu retorno é aguardado com ansiedade, pois terá papel importante no ataque do clube alemão.

Franco Mastantuono - Real Madrid

Outra promessa argentina, mas o caso de Mastantuono difere de Echeverri. O jogador do Real Madrid seguirá no clube espanhol e precisará aproveitar as oportunidades, por vezes raras, de jogar.

Apesar disso, o argentino já mostrou que tem um futuro brilhante e tem capacidade de ter mais protagonismo em um dos maiores clubes do mundo, com apenas 18 anos.

Vasilije Adžić - Juventus

Um meio-campista alto, com bom passe e especialista em bola parada. Adžić, de 19 anos, pode ganhar mais espaço na equipe de Igor Tudor nesta temporada.

O montenegrino teve uma aparição no Mundial de Clubes e vem sendo relacionado no Campeonato Italiano, mas as oportunidades ainda não apareceram. Isso deve mudar ao longo dos jogos e pela necessidade da Juventus em ter bons talentos em campo.

Rio Ngumoha - Liverpool

Ngumoha já marcou gol importante pelo Liverpool. DARREN STAPLES / AFP

A grande promessa do Liverpool para os próximos anos tem apenas 17 anos, mas estrela de gente grande. Ngumoha já marcou gol decisivo na Premier League e deve aparecer na Champions League em alguns momentos.

O atacante inglês tem porte físico avantajado e bom poder de finalização. Não deve demorar muito para os Reds promoverem Ngumoha a peça importante, sem precisar gastar rios de dinheiro no mercado.

Jorrel Hato - Chelsea

O Chelsea contratou muitos jovens nos últimos anos. Alguns estão rendendo, enquanto outros foram emprestados ou já deixaram o clube. Um dos mais recentes a chegar foi Hato, zagueiro holandês de 19 anos.

Ele também pode atuar como lateral-esquerdo, destacando-se pela técnica defensiva e pelo porte físico que o torna um adversário difícil em disputas de bola.

Ethan Nwaneri - Arsenal

Com apenas 18 anos, Nwaneri está ganhando espaço aos poucos no Arsenal. O meio-campista pode atuar mais avançado, na função de Odegaard, ou mais recuado, como Rice e Zubimendí.

O inglês também tem capacidade de jogar como ponteiro. Nwaneri é daqueles jogadores completos e que deixam o treinador satisfeito pela entrega dentro de campo.

Senny Mayulu - PSG

Mayulu fez gol em final da Champions League. FRANCK FIFE / AFP

O meio-campista francês de 19 anos já tem gol em final de Champions League. Pelo atual campeão da competição, Mayulu vai buscar cada vez mais espaço, mesmo que a concorrência na posição seja grande, com Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz e Zaire-Emery.

Exímio passador e com capacidade de pisar na área para finalizar, o francês deve ser um dos pilares do futuro do PSG.

