Zico elogia Ancelotti e lembra campanha para a presidência da Fifa: "Me decepcionei com os conluios"

Ancelotti foi adversário de Zico nos tempos de Udinese. NELSON ALMEIDA / AFP

Na entrevista exclusiva a Zero Hora, Zico falou mais do que sobre Flamengo x Inter. Foi impossível não conversar sobre Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, antigo adversário nos tempos de Udinese. E, também, recordar quando tentou ser candidato à presidência da Fifa, em 2015.

O senhor gosta de Ancelotti na Seleção?

Adoro. Adoro porque é um treinador que combina muito com o futebol brasileiro. Sempre disse que se tivesse que trazer um europeu, o primeiro nome da minha preferência seria o Ancelotti. Jogou com brasileiros, com o ídolo nosso, que é o Falcão. Conhece bem Cerezo, dos tempos de Roma. Depois, foi treinador de muitos brasileiros no Milan, no Real Madrid. É um conhecimento grande. Todos esses brasileiros que jogaram com ele e que foram treinados por ele, tiveram sucesso. Então, sabe muito bem aproveitar o talento do futebol brasileiro. Por isso, acho que ele tem tudo para dar certo.

Em uma entrevista para ZH há 10 anos, o senhor trabalhava para se candidatar à presidência da Fifa. Essa vontade ainda existe?

Não tenho mais. Aquilo foi uma sequência de situações. Primeiro, apoiaria Platini. Aí deu aquele problema lá com ele e tal (acusado de corrupção, absolvido em 2022). Não pôde ser candidato. E depois veio o Figo. Lembro que estava jantando com a Sandra (esposa de Zico) lá na Polônia, em um evento da Champions League, e o André Henning (jornalista) me disse que o Figo tinha desistido. Daí brinquei: "Acho que eu vou me candidatar então". Só que a coisa cresceu muito. Realmente foi uma experiência grande, legal, bacana, de estar lá vendo aquelas coisas todas.

E depois?

Ficamos alegres com umas coisas e nos decepcionamos com outras, né? Fiquei impressionado com o conluio entre as entidades que não sabem respeitar a sua história.

Como assim?

Por exemplo, nós estamos na América do Sul. A história do futebol é contada pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai. Não é demérito para a Bolívia, para a Venezuela. Mas uma palavra do Brasil, da Argentina, não pode ter o mesmo peso que da Bolívia e da Venezuela, em termos de decisão no futebol. Mas na hora de votar, formava-se um bloco e todos votavam juntos. Em outros continentes também. As pessoas me diziam: "Adoro você e tal, legal. Mas a o que a Uefa decidir, todo mundo vai apoiar".

Aí não tem eleição.