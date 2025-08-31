Esportes

No Presidente Vargas
Notícia

Zagueiro do Novo Hamburgo é encaminhado a hospital após ser atingido por pedra durante final da Divisão de Acesso

Objeto que acertou Jhonata no rosto teria sido lançado da arquibancada. Súmula da partida não foi disponibilizada pela FGF

Luis Gustavo Santos

