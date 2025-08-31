Zagueiro do Novo Hamburgo é encaminhado a hospital após ser atingido por pedra durante final da Divisão de Acesso

Após ser atingido no rosto, Jhonata foi encaminhado a hospital e retornou ao estádio uma hora depois. Jefferson Couto / Novo Hamburgo / Divulgação

O zagueiro Jhonata, do Novo Hamburgo, precisou de atendimento médico após ser atingido por uma pedra durante a final da Divisão de Acesso contra o Inter-SM. O objeto teria sido lançado da arquibancada do Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.

O fato aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, após uma jogada de ataque do time da casa. A pedra acertou o rosto do atleta.

Jhonata foi atendido em campo e encaminhado ao Hospital Astrogildo de Azevedo. De acordo com a assessoria do Novo Hamburgo, o jogador precisou levar seis pontos no rosto.

Depois do atendimento, que levou cerca de uma hora, Jonatha voltou para o estádio. Até o momento, a súmula da partida não foi disponibilizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Jhonata preciso de seis pontos no rosto após ser atingido por pedra. Jhonata Lima / Arquivo pessoal

Tricampeonato

O Novo Hamburgo empatou com o Inter-SM sem gols e se sagrou campeão da Divisão de Acesso. A equipe havia vencido o primeiro jogo da final por 3 a 2 no Estádio do Vale.