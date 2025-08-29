Xavi Simons deixa RB Leipzig e assina com Tottenham

O atacante holandês Xavi Simons, de 22 anos, assinou um contrato de "longo prazo" com o Tottenham, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (29), a três dias do fechamento da janela de transferências da temporada.

O Tottenham está investindo £ 51 milhões (cerca de R$ 373,8 milhões pela cotação atual) neste acordo para adquirir o jogador que estava no Leipzig. A Sky Sports noticiou esse valor e também mencionou um contrato de cinco anos, com mais dois anos como opção.

"Ele ainda é jovem, mas já tem muita experiência e, nos últimos anos, jogou muitas partidas no mais alto nível", comentou o técnico do Tottenham, o dinamarquês Thomas Frank.

Depois de jogar nas categorias de base do Barcelona (2010-2019) e do Paris Saint-Germain (2019-2021), Xavi Simons passou uma temporada no PSV Eindhoven, onde se tornou conhecido.

O clube parisiense ativou uma cláusula de recompra em meados de 2023, antes de emprestá-lo ao RB Leipzig.

Ele foi transferido definitivamente para o Leipzig em janeiro passado por aproximadamente EUR 50 milhões (R$ 317,2 milhões).

Em duas temporadas, Simons marcou 22 gols e deu 24 assistências pelo time alemão, onde atuou frequentemente na ponta esquerda.

O nome de Simons havia sido mencionado nas últimas semanas como um possível alvo de outro clube londrino, o Chelsea.