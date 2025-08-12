WTA divulga lista de participantes de torneio em São Paulo

A WTA revelou nesta terça-feira (12) a lista de tenistas que disputará a primeira edição do SP Open. O torneio, que será realizado entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, terá como grande estrela Beatriz Haddad Maia, número 1 do Brasil.
O nome da brasileira já havia sido revelado e ganhou a companhia de nomes emergentes no cenário internacional da modalidade. A norte-americana Hailey Baptiste (51º) e a filipina Alexandra Eala (68º) são as principais estrelas.
— Estou muito feliz de jogar o SP Open, vai ser a minha primeira vez no Brasil. Escutei coisas incríveis sobre o público brasileiro, que são muito apaixonados, então estou ansiosa para sentir essa energia de perto — disse Eala à organização do evento.
Além de Bia e das estrangeiras, Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas femininas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, também se classificou pelo ranking e irá em busca do título em casa.
— Estamos muito animados com esse primeiro ano do WTA em São Paulo. Além da oportunidade que as brasileiras vão ter de jogar em casa um WTA 250, temos uma diversidade de talentos e estilos na lista — disse Luiz Carvalho, diretor do SP Open.
A chave principal de simples conta com 23 tenistas classificadas diretamente através do ranking, quatro convidadas (wild cards), quatro tenistas provenientes do qualifying e uma vaga reservada para um special exempt.
Lista de entrada direto do SP Open
1. Beatriz Haddad Maia (BRA)
2. Hailey Baptiste (USA)
3. Alexandra Eala (PHI)
4. Renata Zarazua (MEX)
5. Solana Sierra (ARG)
6. Francesca Jones (GBR)
7. Ajla Tomljanovic (AUS)
8. Leolia Jeanjean (FRA)
9. Panna Udvardy (HUN)
10. Whitney Osuigwe (USA)
11. Janice Tjen (INA)
12. Jodie Burrage (GBR)
13. Louisa Chirico (USA)
14. Arianne Hartono (NED)
15. Julia Riera (ARG)
16. Linda Klimovicova (POL)
17. Ana Sofia Sanchez (MEX)
18. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)
19. Berfu Cengiz (TUR)
20. Laura Pigossi (BRA)
21. Elizabeth Mandlik (USA)
22. Arina Rodionova (AUS)
23. Vitalia Diatchenko (RUS)