WSL Finals: quais são as chances de título dos surfistas brasileiros?

Dora acabou como líder da fase classificatória e terá vantagem. Beatriz Ryder / World Surf League

Cloudbreak, em Fiji, fará o mundo conhecer o campeão mundial de surfe da temporada de 2025. A partir do dia 27 de agosto estará aberta a janela de campeonato do WSL Finals deste ano, com dois brasileiros buscando o título.

O Brasil será representado por Yago Dora, líder do ranking, e por Italo Ferreira, campeão mundial em 2019.

Desde 2021, o Finals é realizado no formato mata-mata, com os cinco melhores surfistas dos rankings masculino e feminino. Na primeira rodada, o quarto colocado enfrenta o quinto. Quem passar do confronto pega o terceiro e, assim, até chegar à bateria contra o líder (este ano, Yago Dora).

Como se disputa a final?

Apenas a grande final é disputada numa possível melhor de três. Caso o líder do ranking vença a primeira bateria, ele já será o campeão. Se o desafiante vencer, a decisão só termina quando alguém vencer duas baterias.

— A perspectiva do Ítalo e do Yago são fenomenais para eles serem campeões mundiais. Um ou outro, acredito que é all-in, na minha opinião, neles. O Yago tem vantagem por ser o lycra amarela (primeiro do ranking) e chegar ali dependendo só de uma bateria. Mas a perspectiva das ondas de Cloudbreak encaixam perfeitamente tanto para o surfe do dele quanto do Ítalo, independentemente do tamanho. Se for pequeno, acho que fica até melhor para eles, porque eles são os melhores hoje nas manobras acrobáticas. Então, a perspectiva é de que o Brasil, na minha opinião, vai ter mais um campeão mundial — analisa Renan Rocha, comentarista de surfe na Espn.

De 2014 para cá, o Brasil não venceu o título mundial masculino em apenas três oportunidades. Desde então, Gabriel Medina (três vezes), Filipe Toledo (duas vezes), Adriano de Souza e Italo Ferreira levantaram o troféu.

Os participantes do WSL Finals

Masculino

Yago Dora (Brasil) Jordy Smith (África do Sul) Griffin Colapinto (EUA) Jack Robinson (AUS) Italo Ferreira (Brasil)

Feminino

Molly Picklum (Austrália) Gabriela Bryan (HAV) Caitlin Simmers (EUA) Caroline Marks (EUA) Bettylou Sakura Johnson (Havaí)

Os confrontos do WSL Finals

1ª rodada

Caroline Marks (4ª) x Bettylou Sakura Johnson (5º)

Jack Robinson (4º) x Italo Ferreira (5º)

2ª rodada

Caitlin Simmers (3ª) x vencedora da 1ª rodada

Griffin Colapinto (3º) x vencedor da 1ª rodada

3ª rodada

Gabriela Bryan (2ª) x vencedora da 2ª rodada

Jordy Smith (2º) x vencedor da 2ª rodada

Finais (melhor de três baterias)