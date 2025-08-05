Wirtz diz que não sente pressão por ser a contratação mais cara do Liverpool

O meia-atacante alemão Florian Wirtz, contratado pelo Liverpool junto ao Bayer Leverkusen por 136 milhões de euros (R$ 867 milhões na cotação atual), afirmou que não sente a pressão de ser a contratação mais cara da história do clube inglês, a poucos dias de fazer sua estreia oficial pela equipe.

"Não penso nisso. Só quero jogar futebol e pouco importa o dinheiro que os clubes transferem entre si", comentou Wirtz nesta terça-feira (5).

O alemão de 22 anos foi a terceira contratação mais cara do futebol, depois das transferências de Neymar e Kylian Mbappé para o Paris Saint-Germain.

Wirtz, que participou de um amistoso contra o Athletic Bilbao na segunda-feira, em Anfield, fará seu primeiro jogo oficial pelo Liverpool no próximo domingo, contra o Crystal Palace, na decisão da Supercopa da Inglaterra.

Os 'Reds', atuais campeões ingleses, vão iniciar sua campanha na Premier League no dia 15 de agosto, em casa, contra o Bournemouth.

"Com certeza, o grande desafio é conquistar de novo o título, é o mais difícil", disse o jogador.

Campeão alemão pelo Leverkusen em 2024, Wirtz reconheceu que existem diferenças entre a Premier League e a Bundesliga.

"É mais intensa, mais física, todos os jogadores são muito fortes, muito rápidos", comentou. "Mas acho que isso vai me ajudar a melhorar e estou ansioso para estrear".

O Liverpool gastou mais de 250 milhões de libras esterlinas (R$ 1,8 bilhão) até o momento na janela de transferências, com as chegadas de Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili, Florian Wirtz e Hugo Ekitike.