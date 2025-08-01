Wendell tem lesão muscular na coxa esquerda confirmada e vira desfalque do São Paulo

O técnico Hérnan Crespo tem um grande problema para escalar o São Paulo nos próximos jogos. Ganhando espaço e destaque sob o comando do argentino, o lateral-esquerdo Wendell passou por exames de imagem nesta sexta-feira e teve uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda diagnosticada.

O lateral atuou em quatro dos seis jogos dirigidos por Crespo neste retorno do técnico ao clube e vinha desempenhando um bom papel após começo ruim. Mas acabou pedindo substituição ainda na primeira etapa contra o Athletico-PR, na ida das oitavas da Copa do Brasil, após acusar dores.

"O lateral-esquerdo Wendell, que sentiu dores e foi substituído durante o primeiro tempo da partida contra o Athletico Paranaense, passou por exame de imagem que diagnosticou uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Ele já está em tratamento no REFFIS Plus", anunciou o São Paulo.

O São Paulo terá mais um desfalque importante na visita ao Internacional, neste domingo, além do lateral-esquerdo. Importante nas duas últimas vitórias do clube, o atacante Ferreirinha cumpre suspensão pelo terceiro tiro cartão amarelo.

Novidade contra o Athletico-PR na quinta-feira, o meia Rodriguinho também ficou na parte interna do Centro de Treinamento da Barra Funda. O jogado sofreu cortes no rosto após um choque com rival no fim do duelo da Copa do Brasil, precisou de pontos e foi poupado das atividades.