Volta ao protagonismo e a cereja do bolo: os bastidores da torcida anilada para a final da Divisão de Acesso

A aposentada Ana Maria Zimmear aacredita na vitória. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

O Novo Hamburgo voltou ao lugar dele. As palavras, materializadas na fala de Marcos Mousquer, 33 anos, refletem o sentimento da maioria dos torcedores que se encontravam em frente ao Estádio do Vale antes da partida de ida da final da Divisão de Acesso, neste domingo (24), às 18h, contra o Inter-SM. Rebaixado em 2024, o Nóia conseguiu voltar no primeiro ano longe da elite.

Cerca de 200 anilados festejavam a conquista do objetivo do time: o acesso. A grande final, apresar de valer taça, é considerada uma cereja no bolo após a temporada.

— Já voltamos, mas hoje viemos aqui para ser campeões. O clima de final é igual como qualquer outra, como em 2017 — afirma Ana Maria Zimmear, 72 anos.

Apesar da afirmação da aposentada apaixonada pelo clube da sua cidade, o que se via nos arredores do estádio era tranquilidade.

— A final é a cereja do bolo. Nosso objetivo foi cumprido, mas queremos coroar essa campanha com a taça — afirma Marcos Mousquer.

Mas uma final, mesmo de Divisão de Acesso, é uma decisão. Ainda mais quando o jogo deste domingo lembra a final do Gauchão de 2017, quando o Novo Hamburgo levantou a taça. O adversário até tem o mesmo nome, o que muda é a região: de Porto Alegre para Santa Maria.

Amuleto da sorte

E se o jogo é especial por si só, a presença de um ídolo o torna ainda mais marcante. Antes da bola rolar, Matheus Cavichioli, herói da equipe há oito anos, aparece para participar da festa. Entre abraços, fotos e muita nostalgia, ele ressalta a felicidade de ver o time de volta à elite.

— É um clube de história, o último campeão do interior. É gratificante saber que estamos de volta, que o grupo fez um grande trabalho, que a comissão e a direção foram muito assertivas nas escolhas. Soubemos crescer no momento certo — afirma o ex-goleiro do Nóia.