Vojvoda fala em resgatar identidade do Santos: 'Voltaremos a dar esse orgulho'

A estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos terminou em empate sem gols contra o Fluminense, neste domingo, na Vila Belmiro, mas o treinador argentino adotou tom confiante em sua primeira coletiva de imprensa pós-jogo. Reconhecendo as dificuldades atuais do clube, ele destacou a grandeza da instituição e reforçou a necessidade de resgatar a competitividade.

"Sei do momento e da realidade difícil, mas sei da capacidade do clube, da cidade. É um time muito grande que precisa voltar ao cenário que está acostumado. Pouco a pouco voltamos a dar esse orgulho", afirmou Vojvoda.

O técnico comentou também sobre os desafios de encontrar o equilíbrio no elenco e buscar encaixes que potencializem as principais peças. Ele citou especificamente Neymar e Rollheiser, atletas de características semelhantes no setor ofensivo.

"Fui conhecendo como encaixar jogadores que jogam bem, ter o equilíbrio. Tem que encaixar os jogadores que têm características similares no mesmo momento do jogo. Rollheiser e Neymar, queria ver como encaixá-los jogando aqui, com dois meias que flutuam", explicou.

Segundo Vojvoda, o processo de adaptação exigirá dedicação e análise constante das opções disponíveis. "Vou ter cada vez mais trabalho, porque vou conhecendo (os atletas), e começo a analisar as diferentes opções que podemos ter. Vou ter muito trabalho, mas gosto deste trabalho", acrescentou.

A presença de Neymar foi outro ponto abordado pelo treinador, que destacou o papel do camisa 10 em seu projeto no clube. "É um desafio para mim. Todos queremos o melhor do Neymar, principalmente o treinador do Santos. Vamos falar muito com ele, treinando um jogador que gosta de treinar. O jogador tem que chegar bem e responder no jogo. O treinamento dá ferramentas para ele responder nos 90 minutos mais importantes da semana", disse.

Vojvoda ainda projetou aproveitar a pausa no calendário para conhecer melhor o elenco e integrar os reforços que devem chegar nos próximos dias. "Vai ser um bom momento, vou utilizar essa data para treinar e continuar conhecendo os jogadores. Conhecer dois ou três jogadores novos que vão chegar nessa janela que vai fechar na terça-feira. É importante ter o tempo com os jogadores", concluiu.