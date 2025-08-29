Vitória e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), às 18h30min, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Barradão, em Salvador.
Escalações para Vitória x Atlético-MG
Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Andrei, Lucas Halter e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayser. Técnico: Rodrigo Chagas.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ivan Román, Vitor Hugo e Arana; Alan Franco, Alexsander, Scarpa e Reinier (Rony); Biel e Júnior Santos. Técnico: Cuca.
Arbitragem para Vitória x Atlético-MG
- Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC). VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
Onde assistir a Vitória x Atlético-MG
A partida será transmitida ao vivo no Premiere.