Vitinho é apresentado no Corinthians e pede tempo para estrear: 'Estou há dois meses sem jogar'

O Corinthians apresentou nesta quarta-feira seu único reforço desta janela de transferências: o atacante Vitinho. Em meio à fase de instabilidade que o time atravessa, o jogador pediu paciência à torcida e disse precisar de tempo para poder estrear pela equipe paulista.

"Estou há dois meses sem jogar e em fase de adaptação. Não tem uma data exata (para estrear), mas estou trabalhando para entrar em campo o quanto antes. Preciso desse tempo para não virar desfalque", afirmou o jogador que vai usar a camisa número 29.

Meses antes de acertar a transferência para o futebol paulista, Vitinho chegou a ser sondado pelo Fluminense mas preferiu optar pelo Corinthians. Em sua apresentação, ele justificou a sua escolha.

"Acompanho o futebol brasileiro e o Corinthians há bastante tempo. Temos um grupo de muita entrega e atitude. Acabou de ser campeão paulista. Pelo pouco contato que tive, percebi que é um elenco que busca alcançar seus objetivos", comentou.

Revelado no Botafogo, Vitinho fez parte da fase áurea do Flamengo e trabalhou sob o comando de Jorge Jesus. Ele também defendeu as camisas do Internacinal, CSKA, da Rússia e Al-Shabab, da Arábia Saudita. Livre no mercado, ele comentou sobre o seu estado físico atual.

"Estou na expectativa de começar a jogar, mas preciso estar nas minhas melhores condições de jogo", afirmou o atleta que citou ainda os desfalques no setor ofensivo.

"Momento delicado para nós com as baixas de Yuri Alberto e Memphis Depay. Mas temos um grupo determinado", declarou o reforço corintiano no sentido de exaltar o elenco.