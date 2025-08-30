Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Depois de três jogos, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento com a vitória sobre o Mallorca por 2 a 1 neste sábado (30), no Santiago Bernabéu, e vai dormir isolado na liderança do Campeonato Espanhol.

O atacante Vedat Muriqui abriu o placar para os visitantes aos 18 minutos, mas a virada madridista veio ainda no primeiro tempo, com gols de Arda Güler (37') e Vinícius Júnior (38').

O time merengue, comandado pelo técnico Xabi Alonso, chega a 9 pontos e espera os demais resultados do fim de semana para saber se irá para a paralisação da data Fifa no topo da tabela.

Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que jogam no domingo, são os times que podem manter pontuação máxima e superar o Real no saldo de gols, ambos com duas vitórias, visitarão no domingo o Rayo Vallecano e o Celta de Vigo, respectivamente, e poderão ultrapassar.

"Sabíamos que esses três jogos eram importantes para competir, progredir, definir nosso caminho. Isso nos diz muito. A pausa está chegando e depois teremos mais jogos, mas nove pontos em nove possíveis é bom. Há coisas boas e coisas a corrigir, e faremos isso", declarou Xabi Alonso após a partida.

- Atlético de Madrid segue sem vencer -

Mais cedo, o Atlético de Madrid empatou em 1 a 1 com o Alavés fora de casa e segue sem vencer no campeonato.

O atacante Giuliano Simeone abriu o placar para o Atlético aos 7 minutos, depois de aproveitar rebote do goleiro Antonio Sivera em tentativa de Thiago Almada.

Mas a alegria durou pouco. Em cobrança de escanteio do Alavés pela direita, Alexander Sorloth derrubou Nahuel Tenaglia na área e a arbitragem marcou pênalti, que Carlos Vicente converteu (14') para deixar tudo igual.

"Os meninos estão trabalhando muito bem. Temos que continuar trabalhando da mesma forma e esperar pelos jogadores que temos, que são importantes", disse o técnico 'colchonero', Diego Simeone, em entrevista coletiva. "Com confiança e segurança, os resultados aparecerão", acrescentou.

Nos demais jogos deste sábado, o Oviedo conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao bater a Real Sociedad em casa por 1 a 0, enquanto o Sevilla visitou o Girona e venceu por 2 a 0.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Levante 2 - 0

Valencia - Getafe 3 - 0

- Sábado:

Alavés - Atlético de Madrid 1 - 1

Real Oviedo - Real Sociedad 1 - 0

Girona - Sevilla 0 - 2

Real Madrid - Mallorca 2 - 1

- Domingo:

(12h00) Celta Vigo - Villarreal

(14h00) Betis - Athletic Bilbao

(14h30) Espanyol - Osasuna

(16h30) Rayo Vallecano - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

3. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

4. Athletic Bilbao 6 2 2 0 0 4 2 2

5. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0

6. Elche 5 3 1 2 0 4 2 2

7. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

8. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

9. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

10. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Rayo Vallecano 3 2 1 0 1 3 2 1

12. Sevilla 3 3 1 0 2 5 5 0

13. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

14. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4

15. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1

17. Celta Vigo 2 3 0 2 1 2 4 -2

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9