Villarreal goleia Girona e assume liderança provisória do Espanhol

O Villarreal assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (24) ao golear o Girona por 5 a 0 em La Cerámica, pela segunda rodada, enquanto Real Sociedad e Espanyol empataram por 2 a 2 em Anoeta.
O clube de Castellón continua em boa fase e atualmente supera na tabela o Barcelona, que venceu sua segunda partida de LaLiga no sábado, contra o Levante (3 a 2) e também têm seis pontos, mas um saldo de gols inferior ao do 'Submarino Amarelo' (+7 contra +4).
Os jogadores comandados pelo técnico Marcelino atropelaram o Girona com três gols do canadense Tajon Buchanan, e gols do marfinense Nicolas Pepe e de Rafa Marín.
Buchanan é o segundo jogador canadense a marcar um hat-trick nas cinco principais ligas da Europa neste século, depois de Jonathan David, do Lille, na Ligue 1 (três vezes), de acordo com a empresa de estatísticas Opta.
Real Sociedad reage e busca empate
Em San Sebastián, a Real Sociedad conseguiu empatar com o Espanyol após estar perdendo por 2 a 0.
Pere Milla aos 10 do primeiro e Javi Puado, de pênalti, aos 46, colocaram os 'Pericos' na frente, mas no segundo tempo Ander Barrenetxea aos 16 e o islandês Orri Óskarsson aos 24 deixaram tudo igual.
Na primeira partida do dia, o Osasuna garantiu sua primeira vitória no campeonato ao derrotar o Valencia por 1 a 0, com um gol do croata Ante Budimir.
