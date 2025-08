Vila Nova e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 21h35min , pela 18ª rodada da Série B. A partida será realizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

O Vila Nova está em nono, com 27 pontos, três atrás da Chapecoense, última colocada do G-4. Já o Coritiba está na vice-liderança, com 35 pontos.