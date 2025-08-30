Vila Farrapos vence time de Caxias do Sul e fica com a Taça das Favelas RS 2025 na categoria feminina 

Vila Farrapos conquistou pela primeira vez o título da Taça das Favelas RS. Roberta Pschichholz / Agencia RBS

O troféu da categoria feminina da Taça das Favelas RS 2025 fica em Porto Alegre. Na tarde deste sábado (30), no Passo D'areia, na zona norte da Capital, a Vila Farrapos venceu o Beltrão de Queiroz, de Caxias do Sul, por 3 a 1, de virada.

Invicta no campeonato, a equipe porto-alegrense saiu atrás no placar logo cedo na decisão. Cassi marcou para o time da Serra. Depois, com um golaço de falta, Milene deixou tudo igual. No segundo tempo, Gaby Gamarra e Pintinho viraram, para a festa da torcida da Vila Farrapos, maioria no estádio — ao todo 7 mil pessoas estiveram nas arquibancadas.

Faltando cinco minutos para o fim do jogo já se podia ouvir o canto de "É campeão", entoado pela torcida da equipe da Capital. No apito final, foi festa total do time que treina próximo à Arena do Grêmio e também recebe a alcunha de Tricolor.

— Emoção pura. Ganhar a etapa invicta e ser campeão de virada. Não tem preço. Elas são demais. Muita emoção mesmo — celebrou o técnico da Vila Farrapos, David.

Premiação

Assim, a Vila Farrapos conquistou pela primeira vez o título da Taça das Favelas na categoria feminina. Como premiação, o time recebe R$ 10 mil em material esportivo - o vice recebe a metade deste valor, também em material esportivo.

Além disso, as finalistas concorrem às vagas na etapa nacional da maior competição de favelas do mundo, que será disputada em São Paulo, com data a definir. Para o torneio no território paulista, será formada uma seleção gaúcha com as atletas que mais se destacarem na etapa estadual.