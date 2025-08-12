Vettel considera volta à F1 nos bastidores e pede 'pés no chão' a Bortoleto

Sebastian Vettel se aposentou em 2022, mas se mantém conectado à Fórmula 1 por meio da sustentabilidade. No ano passado, além de ter homenageado Ayrton Senna ao pilotar a McLaren da lenda brasileira em Ímola, liderou um grupo de catadores de lixo para criar um capacete gigante de materiais reciclados levado a Interlagos no GP de São Paulo. Engajado em diversas iniciativas do tipo, o alemão tetracampeão consegue se imaginar até exercendo um cargo ligado a ações sustentáveis dentro da F1.

"Sim, na verdade, tenho conversado um pouco informalmente com Stefano (Domenicali), que é CEO da Fórmula 1, e tentando entender se há algumas coisas que possamos fazer juntos", disse o ex-piloto em contato com a imprensa durante a Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, do qual o Estadão é parceiro de mídia.

"Fizemos os projetos em torno de Ayrton e sua morte, para lembrar dele e garantir que seja uma história tão poderosa, de tantas coisas boas, não apenas na pista, mas também fora dela, para seja lembrada. Também ensinar a próxima geração de pilotos a lembrar que há mais em pilotar do que apenas ficar sentado no carro. Então, sim, veremos. As conversas ainda estão em andamento, pode acontecer algo no futuro", completa.

Durante a conversa, Vettel também deu sua opinião sobre o brasileiro Gabriel Bortoleto, cercado de expectativas desde que se tornou piloto da Sauber. O alemão acredita que, no ano que vem, quando a equipe se transformará em Audi, será possível avaliar melhor o potencial do jovem de 20 anos, mas acredita que ele está no caminho certo.