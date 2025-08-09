"Veteranos" acostumados com decisão no Interior: quem são os quatro técnicos na semifinal da Divisão de Acesso

Os quatro técnicos na semifinal da Divisão de Acesso. Montagem sobre fotos / Montagem sobre fotos / Jefferson Couto / Novo Hamburgo/ Porthus Júnior / Agência RBS / Leonardo Oberherr / Aimoré / Renata Medina / Inter-SM

Neste domingo (10), quatro equipes começam a disputa pelas duas vagas na elite do futebol gaúcho. Inter-SM, Veranópolis, Aimoré e Novo Hamburgo disputam as semifinais da Divisão de Acesso 2025. E as campanhas foram conduzidas por treinadores experientes e acostumados com esse cenário.

Nomes acostumados com acesso e com o futebol do interior gaúcho estão à frente das equipes. Abaixo, um pouco mais sobre as equipes comandadas por Rogério Zimmermann, Bruno Coutinho, Paulo Henrique Marques e Gelson Conte.

Zimmermann familiarizado com o cenário

Zimmermann é conhecido pelo trabalho no Brasil de Pelotas. Jefferson Couto / Novo Hamburgo

À frente do Novo Hamburgo está o mais "acostumado" — e também mais conhecido — a esse cenário. Rogério Zimmermann, de 60 anos, tem acessos em nível estadual e até nacional.

A passagem mais marcante foi pelo Brasil de Pelotas. Na Divisão de Acesso de 2013, recolocou o time na elite. Nos dois anos seguintes, com boas campanhas nas Séries D e C, conduziu o Xavante à Série B do Brasileirão.

Agora, tem a missão de levar o Campeão Gaúcho de 2017 de volta à elite após o rebaixamento na temporada passada.

— Tivemos um pouco de dificuldade para garantir a classificação. Mas já no fim da primeira fase alcançamos um padrão de jogo, que nos deu tranquilidade. Agora, temos que estar no auge físico e técnico para a semifinal — afirmou o treinador.

Coutinho com acesso recente no currículo

Bruno Coutinho subiu o Monsoon para a elite do Estadual. Renata Medina / Inter-SM

Quem também conta com um treinador com um acesso recente no currículo é o Inter-SM. Bruno Coutinho comandou o Monsoon no primeiro acesso da jovem equipe à Primeira Divisão do Gauchão, em 2024.

Após o título e pouco antes do início do Estadual de 2025, Coutinho deixou a equipe por divergências com a gestão. No Inter-SM desde o início de fevereiro, voltou a fazer boa campanha na Divisão de Acesso, e recolocou o time do centro do Estado na condição de brigar por vaga na elite.

Longe do Gauchão de 2011, o time aposta no fator local como trunfo. O time perdeu apenas uma partida na competição, está invicto em casa e vai decidir o acesso no Presidente Vargas, a "Baixada":

— Bastante pé no chão, temos uma expectativa muito grande. Vamos decidir em casa, fizemos uma campanha muito sólida. Nossa casa é muito forte, a classificatória nos permitiu isso. Esperamos ter êxito — projetou.

Marques deu a volta por cima na vida pessoal

Paulo Henrique Marques voltou a treinar em 2025. Leonardo Oberherr / Aimoré

A melhor campanha da primeira fase é do Aimoré. E o responsável pela boa campanha é um treinador que deu a volta por cima também na vida pessoal.

Paulo Henrique Marques, de 59 anos, encontrou no Índio Capilé a chance de retomar a carreira. Em 2024, ficou quase dois meses internado por conta de uma bactéria que chegou ao cérebro. Em fevereiro, começou o trabalho que pode culminar com acesso do clube de São Leopoldo.

Seu trabalho de maior destaque no interior é com o São Luiz de Ijuí. No clube, conseguiu o acesso em 2017 para a elite e levou o time às semifinais do Gauchão de 2019.

— Chegamos ao momento mais importante do campeonato. Fizemos ótimos jogos até aqui. O grupo é experiente, e já viveu momentos de decisão em diversos episódios. Serão dois grandes jogos — projetou, ao citar os clássicos com o Novo Hamburgo que decidirão o acesso.

Conte chegou às pressas e surpreendeu

Gelson Conte conquistou estadual no Mato Grosso. Porthus Junior / Agencia RBS

A comissão técnica do Veranópolis, comandada por Gelson Conte, chegou apenas 10 dias antes do início da Divisão de Acesso. Por isso, o time da Serra é uma surpresa na competição — é o único classificado a conseguir a vaga na semifinal decidindo o mata-mata fora de casa.

E Conte chegou após uma conquista histórica. No primeiro semestre, foi campeão Mato-Grossense pelo Primavera, de Primavera do Leste, o primeiro estadual da equipe. Na final, venceu o Cuiabá, equipe da Série B e que, até o ano passado, estava na elite nacional.

Conte trouxe "herança" do trabalho no Mato Grosso. O sistema é o mesmo utilizado no Primavera, com jogadores que o próprio treinador define como "de intensidade alta", com o elenco favorecendo a implementação:

— As coisas se encaixaram no decorrer do nosso trabalho. Tivemos dificuldades no começo, trouxemos duas ou três peças, mas montamos um grupo com bons resultados dentro de um planejamento acelerado.

Semifinais da Divisão de Acesso

Ida — 10/8

Veranópolis x Inter-SM - 15h, no Antônio David Farina

Novo Hamburgo x Aimoré - 19h30min, no Estádio do Vale

Volta — 17/8

Inter-SM x Veranópolis - 15h, no Presidente Vargas

Aimoré x Novo Hamburgo - 15h, no Cristo Rei