Veterano Dayro Moreno volta à seleção da Colômbia para enfrentar Bolívia e Venezuela

A Colômbia vai enfrentar Venezuela e Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com o astro do futebol europeu Luis Díaz e o maior artilheiro de sua história, Dayro Moreno, que retorna à seleção após oito anos de ausência.

Díaz, que brilhou recentemente em sua estreia como reforço do Bayern de Munique após três anos no Liverpool, é o principal nome da lista de 26 jogadores que o técnico argentino Néstor Lorenzo convocou para as rodadas 17 e 18.

Dayro Moreno, o maior artilheiro da história do futebol colombiano, que completará 40 anos no próximo mês, é um dos destaques contra os bolivianos, no dia 4 de setembro, em Barranquilla, e contra a 'Vinotinto', em 9 de setembro, em Maturín.

O veterano brilhou este ano como o jogador com mais gols na Copa Sul-Americana, com oito pelo Once Caldas, que avançou para as quartas de final do torneio continental.

Às vésperas da fase decisiva das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Colômbia corre perigo, enquanto a Venezuela está logo atrás, ocupando a posição que leva à disputa de uma repescagem.

Os colombianos, com 22 pontos, estão a quatro pontos da sexta colocação, que garante a última vaga direta da América do Sul para a Copa do Mundo.

A seleção comandada por Lorenzo está a apenas três pontos da classificação. Portanto, terá que aproveitar a vantagem de jogar em casa na sufocante Barranquilla contra a Bolívia, que está em oitavo lugar e com 17 pontos, cuja última esperança é tomar a vaga da Venezuela para poder disputar a repescagem.

Graças a uma temporada dos sonhos, na qual começou a fase classificatória invicta, com momentos memoráveis como uma vitória em casa contra a Argentina, as chances de a Colômbia não se classificar são mínimas.

No entanto, sem uma única vitória nas últimas seis partidas, sua vaga não está totalmente garantida e dependerá em grande parte do desempenho das outras seleções nessas rodadas.

--- Lista completa de convocados da Colômbia:

Goleiros: Camilo Vargas (Atlas, México), David Ospina (Atlético Nacional, Colômbia) e Kevin Mier (Cruz Azul, México).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquia), Déiver Machado (Lens, França), Jhon Lucumí (Bologna, Itália), Johan Mojica (Mallorca, Espanha), Santiago Arias (Bahia, Brasil), Yerry Mina (Cagliari Calcio, Itália), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra) e Andrés Román (Atlético Nacional, Colômbia).

Meio-campistas: James Rodríguez (León, México), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra), Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil), Juan Camilo Portilla (Talleres, Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Kevin Castaño (River Plate, Argentina) e Richard Ríos (Benfica, Portugal).

Atacantes: Dayro Moreno (Once Caldas, Colômbia), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rússia), Luis Díaz (Bayern de Munique, Alemanha), Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina), Marino Hinestroza (Atlético Nacional, Colômbia) e Luis Suárez (Sporting, Portugal).