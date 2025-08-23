Venus Williams volta ao US Open aos 45 anos: "O tênis está no meu DNA"

Venus foi homenageada pelo recorde de participação. US Open / Divulgação

Aos 45 anos, a icônica tenista americana Venus Williams se prepara para sua 25ª participação no US Open, onde enfrentará na segunda-feira (25), pela primeira rodada, a tcheca Karolina Muchova, décima primeira cabeça de chave.

— É super emocionante estar de volta. Isso não me faz envelhecer, apenas torna tudo ainda mais emocionante —disse a irmã mais velha das Williams em entrevista coletiva neste sábado (23), antes de um torneio que disputará com um 'wild card' (como convidada) dos organizadores, já que atualmente ocupa a 600ª posição no ranking feminino.

Venus Williams, que não jogava o US Open desde sua derrota na primeira rodada em 2023, retornou às competições em julho, após uma ausência de dezesseis meses, e venceu sua primeira partida no torneio de Washington antes de ser eliminada na segunda rodada.

Sua estreia no US Open aconteceu há 28 anos, quando tinha 17 anos, e em 1997 chegou à final, onde foi derrotada pela suíça Martina Hingis.

Esse foi o início de uma carreira impressionante, na qual conquistou sete títulos de simples (dois US Opens e cinco Wimbledons) e 14 títulos de duplas em torneios do Grand Slam.

— Amo meu trabalho, então é uma alegria estar aqui. Não joguei tanto quanto outras jogadoras, então é diferente para mim. Tento apenas me divertir, relaxar e ser a melhor versão de mim mesma — garantiu ela.

Com a aposentadoria se aproximando devido à idade, Venus Williams insistiu que o tênis foi, é e será sua vida.

— Acho que sempre jogarei tênis. Está no meu DNA, então sempre estarei lá, agora ou daqui a 30 anos (...) O tênis sempre será uma das partes mais importantes da minha vida — afirmou.

A participação de Venus nesta edição do Grand Slam de Nova York coincide com o 75º aniversário da primeira participação da pioneira afro-americana Althea Gibson no campeonato nacional de tênis dos Estados Unidos, em 1950.

— Althea conquistou muito e certamente não recebeu a atenção, o reconhecimento e os elogios que merece. De minha parte, dou a ela todo o reconhecimento— afirmou.