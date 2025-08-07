Venus Williams cai na primeira rodada do WTA 1000 de Cincinnati

Venus tem sete títulos de Grand Slam na carreira. Cincinnati Open / Divulgação

A tenista estadunidense Venus Williams foi eliminada na primeira rodada do WTA 1000 de Cincinnati nesta quinta-feira (7), com derrota para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, no que pode ter sido seu último jogo de simples na temporada.

Venus, de 45 anos, foi superada com um duplo 6/4 em uma hora e 27 minutos de jogo.

Jogadora mais velha no torneio, a atual número 643 do ranking, mostrou novamente um tênis competitivo e elevou seu nível no segundo set, mas não foi o suficiente para derrotar Bouzas, de 22 anos e 51ª do mundo, que vinha de alcançar pela primeira vez as quartas de final do WTA 1000 de Montreal.

O jogo

Bouzas Maneiro é a número 51 do mundo. Cincinnati Open / Divulgação

Depois de um primeiro set complicado, quando marcou apenas um winner (bola vencedora) contra oito da adversária, o saque e a direita de Venus foram ganhando velocidade. Na segunda parcial, Venus emocionou o público ao conseguir duas quebras e abrir 4-3 de vantagem, mas os erros em momentos importantes custaram a derrota.

Após a partida, os torcedores de Cincinnati aplaudiram de pé a irmã mais velha da também lendária Serena Williams.

— Não foi fácil. Ela é uma lenda. Foi um privilégio e um sonho. Nunca pensei que jogaria contra Venus Williams — disse a espanhola, que ainda busca o primeiro troféu de WTA da carreira, enquanto Williams acumulou 49.

Duas semanas atrás, Venus teve um retorno bem-sucedido às quadras depois de 16 meses afastada, nos quais passou por uma cirurgia para remover miomas no útero, tumores benignos que lhe causavam dores há décadas.

Ela venceu sua compatriota Peyton Stearns na primeira rodada do WTA 500 de Washington, antes de ser eliminada na fase seguinte pela polonesa Magdalena Frech.

Vencedora de sete Grand Slams, Venus Williams ainda vai participar do renovado torneio de duplas mistas do US Open, ao lado do compatriora Reilly Opelka.

Na categoria individual, Venus disse nesta semana que não planeja jogar mais este ano, a menos que receba um wild card para o US Open, mas não descartou continuar competindo em 2026.

Jessica Bouzas Maneiro vai enfrentar na segunda rodada a canadense Leylah Fernandez, 21ª cabeça de chave.