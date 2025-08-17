Vela brasileira conquista um ouro e um bronze no Pan Júnior

Após mais de dois dias sem vento e com regatas adiadas, a vela finalmente conseguiu ter barcos na água na Playa San José, em Encarnación, no Paraguai, neste domingo (17), e quatro categorias foram finalizadas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, com um ouro e um bronze para o Brasil.
O ouro veio com Lucas Pes Fonseca (Ocean Kite Point-MA), que venceu as quatro regatas realizadas na Fórmula Kite, e garantiu o título com 100% de aproveitamento.
A prata ficou com Alex Vázquez, do México, e o bronze foi para James Minh-thong Huynh, do Canadá.
Bronze no Ilca 7
Na disputa da classe Ilca 7 (Laser), Gustavo Kiessling (Iate Clube de Brasília) levou o bronze.
Com dois segundos e um sétimo lugar, nas três regatas do dia, ele contabilizou 15 pontos perdidos.
A medalha de ouro foi para o norte-americano Charles Barclay, com sete. Sebastian Kempe, de Bermudas, com 11, foi bronze.
Gaúcha em quarto
A gaúcha Ana Carolina Roth (Veleiros do Sul), que começou na liderança da classe ILCA 6, a antiga Laser Radial, com dois segundos lugares na sexta-feira (15), acabou vendo a medalha escapar no detalhe.
Neste domingo, ela terminou em sexto, quinto e quarto, respectivamente, e chegou a 13 pontos perdidos.
O pódio foi formado por Eliza Denning, de Bahamas, que começou o domingo em terceiro. A caribenha venceu duas das três regatas e foi para o topo da classificação com 11 pontos perdidos.
A prata ficou com a guatemalteca Cristina Castellanos, com 12, mesma pontuação da peruana Florencia Chiarella, que acabou com o bronze.
Já no IQFoil feminino, Sofia Rocha (Iate Clube de Brasília-DF) foi a quinta colocada na única prova realizada até agora. Na segunda-feira (18) estão programadas quatro provas para definir a competição.