Veja quando as seleções brasileiras de vôlei retornam às quadras

Brasileiros voltam a atuar só em setembro, enquanto as brasileiras jogam ainda em agosto. Montagem de fotos / Volleyball World / Divulgação e VNL / Divulgação

Com o fim das Ligas das Nações, o torcedor espera ansiosamente pra saber quando as seleções brasileiras de vôlei retornam às quadras.

Pensando nisso, Zero Hora mostra os próximos compromissos dos times masculino e feminino. Veja abaixo.

Quando retorna o vôlei masculino do Brasil

Os brasileiros voltam às quadras para o Mundial de Vôlei Masculino 2025. Em busca do tetra, o Brasil está no grupo H, com China, República Tcheca e Sérvia, e estreará às 10h de 14 de setembro, um domingo, contra os chineses.

As equipes estão divididas em oito grupos de quatro na primeira fase, em que as duas melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, ocorre mata-mata direto até a final, prevista para 28 de setembro.

Quando retorna o vôlei feminino do Brasil

Já o próximo compromisso das brasileiras será ainda em agosto, também pelo Mundial. A estreia é contra a Grécia, no próximo dia 22, às 9h30min.

Além das gregas, a seleção está junto a Porto Rico e França no Grupo C. O formato prevê oito grupos de quatro times, com todos se enfrentando entre si na primeira fase. Os dois melhores colocados de cada chave avançam ao mata-mata, definindo os confrontos de oitavas de final

As brasileiras buscam o título inédito no Mundial de Vôlei Feminino. Até aqui, são quatro pratas e um bronze. Na última edição, terminou como vice, perdendo a decisão para a Sérvia.



