Veja cinco pontos que explicam 'revolução' de Hernán Crespo no comando do São Paulo

O São Paulo mudou de rota na temporada após a pausa para o Mundial de Clubes, sob o comando de Hernán Crespo, contratado justamente durante o período de paralisação do calendário nacional. Depois de estrear com derrota para o Flamengo e empatar com o Red Bull Bragantino, o treinador argentino conduziu a equipe tricolor a uma série de cinco vitórias.

A primeira vítima da sequência foi o Corinthians, em clássico vencido por 2 a 0 pelos são-paulinos e determinante para dar confiança aos jogadores. A partir daí, foram superados Juventude, Fluminense, Athletico-PR - único da lista pela Copa do Brasil -, e, no último domingo, o Internacional.

"Eu acho que mudou muito nossa cabeça, acho que o treinador chegou com ideias bacanas", comentou o zagueiro Arboleda após o triunfo por 2 a 1 sobre os colorados no Beira-Rio. "Passou o que tinha que passar para gente e fomos pegando os treinos dele. Assimilando o que ele queria da melhor maneira e a gente mostra isso dentro de campo."

A rapidez dos atletas em assimilar as ideias de Crespo ajudaram a destacar talentos individuais que, sob o comando de Luis Zubeldía, não rendiam o esperado. Ainda não há tempo de trabalho suficiente para maiores conclusões, mas já está claro que mudanças profundas foram realizadas na equipe. Esses avanços podem ser observados em alguns pontos.

EFETIVAÇÃO DOS 3 ZAGUEIROS

A formação 3-5-2 vem se mostrando um dos grandes acertos de Hernán Crespo neste retorno ao São Paulo. Embora o time tenha sido vazado nos últimos três jogos, há maior solidez defensiva, ao mesmo tempo em que o desenho tático favorece a construção de jogadas pelos lados, em um momento no qual Lucas Moura e Oscar estão fora de combate.

ATAQUE SEM PONTAS

A ausência de extremas e o apoio de alas ao setor ofensivo, onde dois atacantes de mobilidade resolvem as jogadas, é outro aspecto que tem funcionado. Durante a série de vitórias, a dupla de ataque predominante foi formada por Luciano e André Silva, mas os resultados também vieram quando Ferreirinha foi titular ao lado de Luciano, no 3 a 1 sobre o Fluminense, e junto de André, durante o triunfo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR.

BOBADILLA TITULAR

O volante Damián Bobadilla teve pouca sequência no time titular sob o comando de Zubeldía. Com Crespo, assumiu a posição no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, que antecedeu a série de vitórias, e não saiu mais do time. Só foi ao banco no jogo da Copa do Brasil, poupado. Hoje, é um dos pilares do meio de campo tricolor.

LUCIANO DECISIVO

Outro jogador potencializado por Crespo foi Luciano, que sempre foi uma peça decisiva, mas costuma oscilar muito. Agora, tem mostrado constância e liderança dentro de campo. Os números também deixam claro o quanto ele é importante. Nas seis partidas que jogou sob o comando do argentino, fez três gols, dois deles em clássico com o Corinthians, e contribuiu com três assistências.

GESTÃO DO ELENCO