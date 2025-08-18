Veja a posição de Grêmio e Inter no ranking dos maiores patrocínios master do futebol brasileiro

Grêmio e Inter têm contrato com a mesma casa de apostas. Jeff Botega / Agencia RBS

O Flamengo anunciou a Betano como nova patrocinadora master do clube, após a rescisão com a Pixbet. Oficialmente, os valores não foram revelados, mas a imprensa apurou que a casa de apostas pagará R$ 268,5 milhões por ano ao clube da Gávea. Isso faz com que este seja o maior contrato de patrocínio no futebol brasileiro.

Este título simbólico já pertencia ao Flamengo, mesmo antes do acordo com a Pixbet. Até este mês, o contrato com a casa de apostas rendia R$ 115 milhões anuais aos cofres rubro-negros. Atrasos nos pagamentos e problemas com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) fizeram com que o clube decidisse pela não renovação do vínculo.

Depois do Flamengo, São Paulo, com a Superbet (R$ 113 milhões anuais), e Corinthians, com a Esportes da Sorte (R$ 103 milhões anuais), completam o Top 3 no ranking de patrocínios.

Palmeiras, com a Sportingbet (R$ 100 milhões anuais), vem logo atrás. No caso do time alviverde, ainda existe a possibilidade de uma receita de R$ 70 milhões adicionais em caso de cumprimento de metas, como títulos conquistados — que faria o clube receber mais do que seus principais rivais.

Os valores anuais de Corinthians e São Paulo equivalem à uma média dos repasses fixos acertado durante o contrato. Em 2024, o clube alvinegro acordou receber um montante de R$ 309 milhões junto à sua patrocinadora, pelos próximos três anos. O mesmo ocorre com o São Paulo após a renovação com a Superbet nesta temporada, até 2030 — quando o clube comemorará seu centenário —, no valor fixo de R$ 678 milhões.

Atlético-MG (H2Bet), Vasco (Betfair), Botafogo (VBet) e Santos (7K) aparecem na sequência, com valores acima de R$ 50 milhões e abaixo de R$ 60 milhões por temporada. A dupla Gre-Nal fecha o ranking, com cada clube recebendo R$ 50 milhões por temporada da Alfa.bet.

No Top 10 do futebol brasileiro, todos os principais acordos são com casas de aposta.

Top 10 dos maiores patrocínios master