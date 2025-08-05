Vasco e CSA se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x CSA
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho (David), Nuno, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Luciano Naninho (Silas) e Brayann; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes.
Arbitragem para Vasco x CSA
Raphael Claus (SP) auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
Onde assistir à Vasco x CSA
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.